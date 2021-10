Tweevoudig wereldkampioen Formule 1 Mika Häkkinen doet volgend jaar mee aan de Race of Champions. Het autosportevenement vindt op 5 en 6 februari plaats in het Zweedse Pite Havsbad.

De Race of Champions is een meerdaags toernooi waaraan coureurs uit verschillende autosportdisciplines het in verschillende racewagens tegen elkaar opnemen. De eerste editie werd in 1988 georganiseerd. Sindsdien is het uitgegroeid tot een jaarlijks autosportspektakel waaraan in het verleden onder andere Formule 1-wereldkampioenen Michael Schumacher, Sebastian Vettel, Alain Prost, Fernando Alonso en Jenson Button meededen.

De editie van 2022 vindt plaats in het noorden van Zweden op een omloop met een ondergrond van sneeuw en ijs. Het lijkt dan ook vooral een onderonsje worden tussen Scandinavische coureurs als de reeds aangemelde Petter Solberg, Mattias Ekström en Tom Kristensen. Ook WRC-kampioen Sébastien Loeb en Amerikaans rally-kampioen Travis Pastrana zijn van de partij. De lijst met deelnemers wordt de komende tijd verder aangevuld.

Lees ook: Häkkinen verwacht ‘belangrijke rol’ voor Bottas en Pérez in titelstrijd

Voor Häkkinen is het de eerste keer dat hij meedoet aan de Race of Champions. De 53-jarige coureur die in 2001 de Formule 1 vaarwel zei en daarna nog een paar seizoenen actief was in de DTM, vormt samen met Mercedes-coureur Valtteri Bottas Team Finland. “Ik heb erg veel zin om weer te gaan racen en eindelijk deel te kunnen nemen aan de Race Of Champions,” aldus De Vliegende Fin. “Het zal heel anders zijn dan racen in de Formule 1. Maar ik houd van de competitie en het is spectaculair om op sneeuw en ijs te rijden. Ik ga proberen om voor het evenement wat te oefenen bij mij thuis in het noorden van Finland. Het is een eer om samen met Valtteri Bottas Finland te vertegenwoordigen. We zullen ons best doen om de titel te winnen en hopelijk komen veel Finse fans ons steunen.”

In FORMULE 1 Magazine nr. 14 lees je alles over de titelstrijd tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton! Koop hem nu in de winkel of bestel hem hier! Gebruik code GRATIS voor gratis verzending.