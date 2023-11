Hij verbetert al jaren, en zeker dit seizoen, het ene na het andere record. En daar gaat Max Verstappen ook na het veiligstellen van zijn derde wereldtitel gewoon mee door. Zo zal hij na de komende Grand Prix van Las Vegas een tamelijk onbekend record van Michael Schumacher uit 2002 verbeteren.

Dat de dominantie en de vaardigheden van Verstappen vaak vergeleken worden met die van Schumacher is niet voor niks. De Nederlander heerst als de Duitser in zijn beste dagen. Als coureur van Ferrari leidde Schumacher het wereldkampioenschap tussen de Grand Prix van de Verenigde Staten (2000) en de Grand Prix van Japan (2002) al eens 37 races op rij. Precies dat recordaantal evenaarde Verstappen afgelopen weekend in Brazilië.

Omdat de Nederlander mijlenver voorstaat in het kampioenschap zal hij hoe dan ook na de wedstrijd in Las Vegas voor de 38ste opeenvolgende GP de leider zijn in de WK-stand. In Abu Dhabi, waar de slotrace van het seizoen is, zal dat aantal zelfs stijgen tot 39. Of de reeks zich vervolgens in 2024 voortzet, zal moeten blijken. Maar dat Verstappen opnieuw een record gaat verbeteren, is met betrekking tot Las Vegas nu al zeker.

De imposante reeks van Verstappen als WK-leider begon op 22 mei vorig jaar in Spanje. Na die Grand Prix nam hij de leiding in het kampioenschap over van Ferrari-coureur Charles Leclerc, om die daarna dus geen race meer af te staan.

