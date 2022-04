Sebastian Vettel kan na het rampzalige weekend in Australië niet wachten om op Imola terug te keren. Daar zullen de coureurs, ten opzichte van vorig jaar, met het grondeffect van de nieuwe bolides rijden, wat Vettel een jaren tachtig gevoel geeft.

Vettel sloot in Australië weer aan na een afwezigheid van twee races vanwege een coronabesmetting, al had hij zijn eerste raceweekend van 2022 wel anders voorgesteld. Zijn race zat er snel op na een crash, nadat hij op de zaterdag ook al gecrasht was. Nu ligt dat weekend echter achter hem en gaat alle aandacht uit naar Imola. Daar kijkt Vettel naar uit, ook omdat ze er ten opzichte van vorig jaar met het grondeffect van de nieuwe generatie bolides zullen rijden.

“Imola is een echte test van coureur en machine, en dat is wat elk Formule 1-circuit zou moeten zijn”, stelt Vettel. “Het is moeilijk voor te stellen dat we ooit op Imola zouden racen in auto’s met grondeffect”, kan Vettel het amper geloven. “Dat is echt iets speciaals, een beetje een terugkeer naar de jaren tachtig. Dat is cool.”

Op Imola zullen de coureurs voor een andere uitdaging staan dan de afgelopen drie raceweekenden. Dit weekend is het namelijk weer tijd voor de F1 Sprint, waar de kwalificatie al op vrijdag plaatsvindt, gevolgd door de sprint op zaterdag en de race op zondag. Dat format werd vorig jaar drie keer geprobeerd en wordt nu voor het eerst in Imola gebruikt. De winnaar van de sprint krijgt acht punten, de nummer acht pakt het laatste punt mee. “Ik kijk ernaar uit om weer in de auto te stappen en op snelheid te komen”, aldus Vettel. “Imola heeft nog nooit een sprintrace georganiseerd, dus ik ben ook benieuwd hoe dat uitpakt.”