Ze rijden in de weg, ze rijden je van de weg, brengen anderen in gevaar met hun rijgedrag, nemen geen blad voor de mond en geen gas terug, en ondertussen schrijven ze heel wat auto’s af. Ze zijn vaak figurant, soms winnaar en zelden kampioen. Ze zijn van alle tijden, ook van nu. Zij zijn de Bad Boys van de F1. Vandaag in onze serie Bad Boys in de Formule 1: Giuseppe Farina.

Giuseppe Farina wordt in 1950 de eerste wereldkampioen Formule 1. Hij is dan al 45 en heeft een naam als onverschrokken, soms roekeloze coureur. In de jaren dertig, veertig en vijftig, waarin Farina actief is, is dat geen aanbeveling.

De auto’s zijn zo kwetsbaar dat een ongeluk vaak fatale gevolgen heeft. Tweemaal is de controversiële Italiaan betrokken bij een dodelijk ongeluk en wordt hij als verantwoordelijke aangewezen. In 1936 veroorzaakt Farina bij de Grand Prix van Deauville een ongeluk dat de populaire Franse coureur Marcel Lehoux het leven kost.

Alsnog getroffen door het noodlot

Twee jaar later probeert hij in Tripoli de Hongaar László Hartmann te passeren, maar dat doet hij zo slordig dat hij met zijn achterwiel diens voorwiel raakt. De Hongaar slaat over de kop en breekt daarbij zijn rug. Een dag later overlijdt hij. De dood van Hartmann noch die van Lehoux heeft gevolgen voor Farina.

Giuseppe Farina gaat gewoon door met racen en stopt pas in 1956. Tien jaar later is Farina op weg naar de Grand Prix van Frankrijk, die hij als bezoeker wil bijwonen, als hij in de buurt van Chambéry op een bergweg uit de bocht vliegt. Dit keer ontloopt Farina het noodlot niet. Hij verongelukt.

