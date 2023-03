Hij werd vorige week in Bahrein de eerste uitvaller van het nieuwe seizoen, in een voor McLaren toch al moeilijk raceweekend. Maar aan vertrouwen in rookie Oscar Piastri (21) geen gebrek; zowel binnen als buiten het team steken experts de loftrompet.

Coureurs Jeroen Bleekemolen en Renger van der Zande bespraken het enkele weken geleden al in hun vooruitblik in de seizoengids 2023 van FORMULE 1 Magazine: Oscar Piastri is een debutant om rekening mee te houden.

Zijn verhaal is bekend: eerst al kampioen in Formule 3, vervolgens ook in Formule 2 en ondertussen deel uitmakend van de opleiding van Alpine. Het Franse Formule 1-team kon Piastri voor 2022 echter niet aan een zitje helpen. In 2023 zou hij dan toch in de blauwe bolide mogen plaatsnemen. Het Australische talent besloot anders: hij viel voor de charmes van McLaren. De Britse renstal strikte hem als opvolger van zijn vertrokken landgenoot Daniel Ricciardo.

‘Belachelijk’

“Piastri heeft alles gewonnen, dus als je puur naar zijn cv kijkt, is het belachelijk dat hij niet al Formule 1 reed”, aldus Bleekemolen voorafgaand aan het seizoen. “Hij heeft altijd bij de beste teams gereden, maar maakte het ook altijd af.”

In de openingsrace in Bahrein kon Piastri nog niet imponeren. Dat lag niet aan hem, want hij viel uit met technische problemen. Na vijftien ronden eindigde zijn debuut zodoende in de pitstraat. Tot dat moment maakte de Australische jongeling volgens teambaas Andrea Stella een goede indruk. “Elke keer zijn we weer onder de indruk van zijn oog voor detail en het zien van mogelijkheden voor progressie.”

Lees ook: Tijdschema Grand van Saoedi-Arabië – zo laat beginnen de sessies

De Italiaan vervolgt: “Al tijdens het testen viel het ons op hoe bewust hij zich is van de auto en de wegligging. Oscar wist ook goed te vertellen waar hij volgens hem te vroeg remde of bijvoorbeeld niet snel genoeg op het gas ging. Dat klopte precies als je de data zag. Om vervolgens naar buiten te gaan en dan meteen de mogelijkheden te benutten om het beter te doen.”

‘Elke dag beter’

Voor Stella is dat naar eigen zeggen een teken aan de wand. “Voor mij is dat dé definitie van een talent. En dat zien we, Piastri wordt elke dag beter.”

Bleekemolen vertelde eerder al zeer benieuwd te zijn naar wat de jonge Australiër dit seizoen kan laten zien: “Hij was in de Formule 2 niet per se iemand die er bovenuit stak. Mark Webber, zijn manager, typeerde Piastri als een ‘silent assassin’. Als iemand die niet loeisnel is, maar wel altijd levert. Dat laatste heeft hij al laten zien.”

Het nieuwste nummer van FORMULE 1 Magazine nog niet gelezen? Wees er snel bij, haal ‘m in de winkel of bestel ‘m hieronder online mét gratis verzending. In het huidige nummer vind je zoals altijd boeiende verhalen, interessante reportages, achtergronden en interviews, duiding over techniek en onderscheidende fotografie! In dit nummer onder meer:

Zorgeloze kampioen: Max Verstappen domineert in de woestijn

Reportage: Fred Vasseur ontketent revolutie bij Ferrari

Nieuwkomer: bij AlphaTauri zijn ze heel blij met Nyck de Vries

Historie: waarom iedere coureur bij Lotus in de schaduw reed van Jim Clark

Preview GP Australië: Gianni Morbidelli blikt terug op zijn enige race voor Ferrari

De allermooiste foto’s van Peter van Egmond

En verder alles over de Grand Prix van Bahrein!

Gratis verzending in Nederland!



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."