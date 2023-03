De tweede Grand Prix van het Formule 1-seizoen is komend weekend in Saoedi-Arabië. Op het snelste stratencircuit van de kalender belooft het een spektakelstuk te worden. Hierbij het overzicht van alle aanvangstijden van de sessies.

Net als in Bahrein zullen op het 6174 meter lange Jeddah Corniche Circuit de sessies deels overdag en deels in de avond plaatsvinden. De race vindt zondag vanaf 18.00 uur Nederlandse tijd plaats in een zee van kunstlicht. Dat geldt ook voor de kwalificatie, een etmaal eerder.

Kan Max Verstappen met Red Bull opnieuw zo domineren als in Bahrein? Tijdens de 50 ronden tellende wedstrijd in Jeddah – vorig jaar was er nog opschudding door raketinslagen verderop – wordt op voorhand vooral tegenstand verwacht van Ferrari. De Italiaanse renstal toonde in Bahrein aan dat het met de pure snelheid namelijk wel goed zit, maar verder?

Tijdschema Grand Prix van Saoedi-Arabië

Vrijdag

14.30 uur – 15.30 uur: Eerste vrije training

18.00 uur – 19.00 uur: Tweede vrije training

Zaterdag:

14.30 uur – 15.30 uur: Derde vrije Training

18.00 uur – 19.00 uur: Kwalificatie

Zondag:

18.00 uur Race