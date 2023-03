Voor elke Grand Prix nemen we met coureur Tom Coronel het circuit waarop dat weekend wordt geracet onder de loep. Dit keer het ultra-moderne en mega-snelle Jeddah Corniche Circuit waar zondag de Grand Prix van Saoedi-Arabië wordt verreden.

“Dit is next-level. Je hebt Monaco, dat is voor de beginners, dit is next-level. Doordat de snelheid zo ongehoord hoog is en de frequentie van links-rechts-links-rechts zo ongekend is. Er zit nul rust in de baan. De kerbs zijn natuurlijk tricky. Met het WTCR reden wij hem tot bocht zeven, acht en sneden er vervolgens tussendoor, maar ik vond hem al heel spannend.”

“Je kan het verschil hier maken in de eerste vrije training door gelijk anderhalve seconde los te zijn, zoals Max Verstappen tot nu toe iedere keer liet zien. Dan blijf je je voorsprong eigenlijk ook een beetje houden. Want dit is een baan waar je echt een paar keer ‘oef’ zucht, je ballen moet vastpakken en je ogen moet dichtdoen en gewoon insturen, écht op het vertrouwen rijden. En dat vertrouwen vinden, daarvoor moet je zo’n baan aanvoelen, net als de Nordschleife. Je moet zo’n baan gaan respecteren, dan aanvoelen en dan het tempo opbouwen.”

Vertrouwen opbouwen

“Maar hoe heftig ga je het opbouwen? Zo’n Mick Schumacher gaat hier na zijn crash van vorig jaar nooit meer vertrouwen krijgen. Nooit meer. Als je één keer de muur geraakt hebt, heb je een handicap en die heb je forever. Dat het een stratencircuit is, maakt deze baan wel. Had je hier uitloop gehad, dan is er geen reet aan. De kleinste fout wordt hier fataal afgestraft. Dat is super interessant.”

“Bocht dertien, met die lichte kom erin, vraagt een hele andere stijl van rijden omdat je momentum moet pakken. Dus je gaat eigenlijk te vroeg op het gas en dan moet je radius pakken langs die muur. Dat is echt, in een Formule 1-auto, insane, zeker sinds de auto’s vorig jaar veel zwaarder zijn geworden. En wat je niet mag vergeten, zijn de lampen, het tunnelvisie-effect. Normaal heb je op een stratencircuit al tunnelvisie, die wordt hier niet verdubbeld, maar gaat echt triple.”

