Ferrari-teambaas Mattia Binotto wil zijn team na de shakedown in Barcelona nog niet als favoriet zien. Volgens hem is Ferrari nog altijd een outsider: “We zijn niet het sterkste team.”

In de Formule 1 krijgen de teams op basis van het klassement een hoeveelheid tijd in windtunnels toegewezen, waarbij het laagst geklasseerde team de meeste tijd krijgt en de nummer één het met een stuk minder tijd moet doen. Dat Ferrari een dramatisch 2020 kende en vervolgens in 2021 halverwege het jaar vierde stond, leverde de Italiaanse renstal een voordeel op ten opzichte van Red Bull en Mercedes. Dat betekent echter niet meteen dat Ferrari de favoriet is, stelt teambaas Mattia Binotto.

Lees ook: Leclerc: ‘Niemand laat nog zijn ware vorm zien’

“Als je naar het geheel kijkt, dan gaat het om een aantal sessies per jaar. Dat is misschien een tiende per ronde, als je erg goed bent”, vertelt Binotto aan Motorsport.com. “Dan heb je ook nog dat je prioriteiten moet stellen en hangt het ervan af hoe goed en efficiënt je bent. Als ik kijk naar hoe sterk Mercedes en Red Bull vorig jaar waren, dan zijn zij zonder twijfel als team zeer, zeer sterk. De regels zijn er om de minder efficiënte te helpen.”

“Voor ons als Ferrari was het belangrijk om de 2022-bolide de prioriteit te geven”, vervolgt de Italiaan. “We hebben altijd al gezegd dat dit een goede mogelijkheid biedt. Nu proberen we de auto te leren kennen. Hoe we daarvan kunnen profiteren zullen de komende maanden wel uitwijzen, niet de volgende dag. Het zal iets van vier of vijf races duren voordat we de volledige potenties van deze auto’s zien. Er valt nog zoveel te leren, aan te passen en aan te pakken. Zelfs de eerste race zal een volledig andere situatie zijn.”

Ferrari oogde zeer sterk bij de shakedown in Barcelona. Het team kende geen grote problemen en reed veel ronden. “Ik ben er zeker van dat we een andere balans zullen vinden tussen de teams voor wat betreft de competitiviteit”, stelt Binotto. “We zullen het wel zien. Ik denk eerlijk gezegd dat we niet het sterkste team zijn. We zijn nog steeds de outsider, niet de favorieten”, duwt Binotto Ferrari liever in de underdogrol.

Foto: Motorsport Images