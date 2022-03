Als vorig jaar gezegd werd dat Lewis Hamilton en Valtteri Bottas naast elkaar startten, keek niemand ervan op. Maar nu Valtteri Bottas voor Alfa Romeo rijdt, een team dat het vorig jaar juist lastig had, is dat toch opvallend te noemen. De Fin kijkt er in ieder geval naar uit om met zijn oud-teamgenoot te strijden.

Bottas was een van de grote verrassingen van de kwalificatie in Bahrein. Hij liet zich in Q1 en Q2 al gelden en sloot de sterke dag af met de zesde tijd. Daarmee staat hij achter oud-teamgenoot Lewis Hamilton, die in de Mercedes nog tijd tekort komt om de competitie aan te gaan met Ferrari en Red Bull. Bottas kijkt ernaar uit om met Hamilton te strijden nu ze geen teamgenoten meer zijn.

“We starten naast elkaar, dat is best cool”, zegt Bottas. “Ik zag hem net en we lachten allebei, het zal wel leuk worden”, lacht de Fin. “Als iemand mij van tevoren had verteld dat ik naast Lewis zou starten in Bahrein, dan had ik dat zo aangenomen.”

“Maar dit is pas het begin, het startpunt van onze reis”, vervolgt Bottas. “Nu moeten we vooruitkijken, in plaats van terugkijken. Dat is spannend.” Uiteraard zullen ze bij Mercedes opkijken van het resultaat van Bottas, maar een telefoontje van Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft Bottas nog niet gekregen. “Nog niet, ik heb mijn telefoon niet op zak. Ik zal hem wel even opzoeken!”, grapt hij.

Foto: Motorsport Images