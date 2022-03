Aangezien hij liefst 103 keer op pole heeft gestaan, gaat de vlag niet uit bij Lewis Hamilton vanwege een vijfde startplek in Bahrein, al is de Brit er nog best blij mee gezien hoe zijn auto het deed.

“Ik ben over het algemeen heel happy”, wordt Hamilton zelfs geciteerd door Autosport, want Mercedes worstelt vooralsnog met de W13, haar nieuwe auto. In Bahrein ging het ook niet vanzelf, vertelt Hamilton. “De auto was een nachtmerrie om mee te rijden. We hebben echter gewoon onze schouders eronder gezet. We zijn ervoor blijven gaan, en ik ben er trots op dat iedereen positief is gebleven.”

Lees ook: Wolff: ‘We moeten realistisch zijn, we zijn nu het derde snelste team’

Hoewel Hamilton zondag op de grid zicht zal hebben op de Red Bulls en Ferrari’s voor hem, rekent hij er niet lang op dat dit in de race lang het geval zal zijn. Deze twee teams ‘vormen een klasse op zich’, meent Hamilton. “Die jongens rijden zo bij ons weg. Daar kunnen we niet mee vechten”, voorspelt hij dan ook. “Qua race pace waren ze vrijdag een seconde sneller.”

Lees ook: Verstappen tevreden met tweede plaats, maar niet blij met balans: ‘Niet fantastisch’

“Mijn gevecht is vermoedelijk met de jongens achter ons”, doelt Hamilton op Alfa Romeo, Haas en Alpine. Hamilton geeft uiteraard niet op, benadrukt hij, maar probeert gewoon realistisch te zijn, zegt hij. De Brit heeft zondag overigens een oude bekende naast zich op de grid, zijn voormalig teamgenoot Valtteri Bottas (nu Alfa Romeo). Hamiltons nieuwe teamgenoot George Russell start als negende.

De seizoengids 2022 van FORMULE 1 Magazine is uit! Koop hem nu in de winkel of bestel hem hier met gratis verzending!