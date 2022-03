Max Verstappen is tevreden met de tweede startplek voor de Grand Prix van Bahrein. Het was niet een perfecte kwalificatie voor de Nederlander, die nog niet helemaal blij was met de balans, maar gaat het gevecht met Ferrari graag aan. Hij mist de Mercedessen dan ook niet vooraan.

Na een lange winter was het nu tijd voor de teams om voluit te gaan en te laten zien wie de snelste is. Bovenaan scheelde het heel weinig tussen Ferrari en Red Bull, waar Charles Leclerc Verstappen van de poleposition afhield. Het verschil bedroeg 0.123 seconde, maar de Nederlander had niet het gevoel dat hij het ergens heeft laten liggen.

“Dat is lastig te zeggen”, zegt Verstappen. “Het was een beetje hit and miss. In Q2 zag het er goed uit, maar in Q3 worstelden we wat meer. Het was hoe dan ook prima”, oordeelt de Red Bull-coureur, die ziet dat zijn team een goede auto heeft. “Dat is het belangrijkste. Het was een goede start van het nieuwe tijdperk.”

Toch was Verstappen niet helemaal tevreden over de balans van de RB18B. “Het was niet fantastisch, maar ook niet al te slecht, anders zouden we hier niet staan. Maar er zijn nog wel een paar dingen waar we naar moeten kijken om het te verbeteren voor de volgende keer. Hier wil je een goede kwalificatie hebben, maar je moet er ook voor zorgen dat de auto goed afgesteld is voor de race, dan krijgen de banden het lastiger”, aldus de Nederlander, die het gevecht met Ferrari met plezier tegemoet gaat.

Terwijl Red Bull en Ferrari vooraan om de pole streden, was er één grote afwezige: Mercedes. Lewis Hamilton eindigde als vijfde, George Russell als negende. Mercedes kwam meerdere tienden tekort en dat bevestigt maar dat de problemen bij dat team echt zijn. Of Verstappen teleurgesteld is dat Mercedes zo ver van Red Bull en Ferrari staat qua snelheid? “Heel erg”, reageert hij cynisch.