Charles Leclerc is bij de eerste echte krachtmeting van 2022 naar de poleposition gesneld. Max Verstappen moest genoegen nemen met de tweede tijd, al scheelde het weinig met de Monegask. Mercedes kwam slechts tot de vijfde en negende tijd, wat de problemen voor het team bevestigde.

Na een lange winter was het nu tijd om de ware krachtsverhoudingen voor 2022 te zien. Dat was voor Aston Martin slecht nieuws, aangezien Nico Hülkenberg – die dit weekend invalt voor Sebastian Vettel die positief testte op het coronavirus – zeventiende werd en Lance Stroll slechts negentiende. Nicholas Latifi was de langzaamste, teamgenoot Alexander Albon ging door naar Q2. Toch was de grootste domper misschien wel de achttiende plek voor Daniel Ricciardo, nadat McLaren toch al niet zo sterk oogde. Teamgenoot Lando Norris ging echter wel door naar Q2.

Veel langer dan dat duurde zijn kwalificatie niet. De Brit strandde op de dertiende plek en het was daarmee een dramatische dag voor McLaren. Bij de afvallers zaten vijf coureurs van vijf verschillende teams: Esteban Ocon, Mick Schumacher, Norris, Albon en Guanyu Zhou.

(Tekst loopt door onder de foto)

Foto: Motorsport Images

Bij de tien coureurs die doorgingen naar Q3, waren enkele verrassingen te vinden. Grootste verrassing was Kevin Magnussen, die laat zien dat het geen slechte keuze was van Haas om in 2021 al snel de focus naar 2022 te verleggen. Ook Valtteri Bottas, die nu bij Alfa Romeo zit, ging door naar Q3 en zette daarmee zijn lange reeks voort.

De shoot-out voor de poleposition beloofde zinderend te worden na Q1 en Q2, waarin de verschillen vooraan klein waren. Na de eerste runs was het Carlos Sainz die bovenaan stond, maar het verschil met Verstappen, die derde stond, bedroeg slechts 0.056 seconde. Mercedes haakte af met anderhalve seconde verschil.

In de laatste run verbeterde Leclerc zijn tijd en sprong zo naar de voorlopige poleposition, maar moest nog wachten op Verstappen die snel bezig was. Hij was echter net niet snel genoeg en moest genoegen nemen met de tweede tijd. Sainz sloot aan op de derde plek, Sergio Pérez noteerde de vierde tijd. Voor Mercedes was het een teleurstellende avond. Hamilton kwam niet verder dan de vijfde tijd op zeven tienden van Leclerc, Russell start vanaf de negende plek, achter Fernando Alonso, Magnussen en Bottas.

De Grand Prix van Bahrein gaat zondag om 16:00 Nederlandse tijd van start.

Volledige uitslag kwalificatie GP Bahrein 2022: