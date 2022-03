Valtteri Bottas betwijfelt of Lewis Hamilton in identiek materiaal verslagen kan worden. De Fin is nog altijd onder de indruk van de constantheid van zijn oud-teamgenoot en denkt dat George Russell het niet makkelijk gaat krijgen als de nieuwe teamgenoot van Hamilton.

Bottas was vijf jaar lang de teamgenoot van Hamilton en wist dat het lastig was om zijn teamgenoot te verslaan. De Fin moest het vaak afleggen tegen de zevenvoudig wereldkampioen en kwam ook tot een stuk minder zeges, podiums en polepositions dan de Brit. Bottas is er dan ook niet van overtuigd dat er een coureur is die Hamilton zomaar kan verslaan met hetzelfde materiaal.

“Ik betwijfel het”, zegt Bottas in een interview met GP Racing. “Natuurlijk is het altijd mogelijk, maar…” pauzeert de Fin, “toen ik bij Mercedes kwam was ik vastbesloten dat ik Lewis zou verslaan. Vijf jaar later is me dat nog steeds niet gelukt.”

Nu mag Bottas aan zijn nieuwe avontuur bij Alfa Romeo beginnen. Daar zal hij meer dan bij Mercedes een leidersrol op zich nemen. Dat hij in zijn vijf jaar bij Mercedes ‘zeker veel heeft geleerd’, helpt hem daar alleen maar bij. Maar wat hij in zijn tijd bij Mercedes vooral geleerd heeft, is hoe sterk Hamilton is. “Hoe consistent hij kan zijn, vooral in de races, dat is echt indrukwekkend.”

“Het is wel leuk om te weten dat ik iedereen kan verslaan op een goede dag. Maar ik accepteer ook het feit dat Lewis’ consistentie van een ander niveau is. Hetzelfde geldt voor zijn vermogen om zich aan te passen aan bepaalde omstandigheden”, aldus Bottas, die voor George Russell, de nieuwe teamgenoot van Hamilton, nog het weinig hoopgevende bericht heeft: “Voor de nabije toekomst betwijfel ik of hij met identiek materiaal zal worden verslagen.”