Ook al gingen de testdagen voor Alfa Romeo in Bahrein een stuk beter dan in Barcelona, de zorgen zijn nog niet helemaal weg bij Valtteri Bottas. De Fin maakt zich met name zorgen om de langere runs: “Daar hadden we nog meerdere problemen.”

Het was voor Alfa Romeo belangrijk om in Bahrein meer kilometers te rijden dan in Barcelona, waar het team geplaagd werd door problemen. Valtteri Bottas en Guanyu Zhou reden in totaal 343 ronden, bijna twee keer zoveel als in Spanje. Dat was dus een positieve stap vooruit, maar voor Bottas zijn er nog enkele vraagtekens.

“Ik zal wel wat meer vertrouwen hebben als we deze week met het team praten en ik van het team hoor dat ze de problemen volledig begrijpen en dat die niet meer zullen voorkomen”, zegt Bottas tegen Motorsport.com. Dat is belangrijk voor de Fin, die zich serieus zorgen maakt. “Op dit moment is het mijn grootste zorg om een raceafstand af te leggen, aangezien we in die runs meerdere problemen hebben gehad. We konden de problemen oplossen en we hopen dat er geen nieuwe problemen bij komen.”

Ondanks dat kijkt Bottas ook graag naar de positieve kant. Alfa Romeo leek een groot deel van de problemen opgelost te hebben en de snelheid zat er goed in, al valt uiteraard nog niet zeker te zeggen of dat deze week ook zo zal zijn. “Voor mijn gevoel heeft het team een duidelijke stap gezet op het gebied van performance ten opzichte van vorig jaar, dat is mooi om te zien. Het was veel beter dan in Barcelona. Nu kon ik de auto ook écht voelen. Ik begon te genieten van de auto, zowel met veel als weinig brandstof. Het voelde behoorlijk goed.”