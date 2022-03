Valtteri Bottas hoopt dat hij bij Alfa Romeo zijn nieuwe teamgenoot Guanyu Zhou kan helpen om een ‘complete en bekwame’ coureur te worden. De Fin kijkt uit naar de samenwerking met zijn Chinese collega: “Hij werkt hard.”

Het zal voor Bottas dit jaar even wennen worden om, na vijf jaar Mercedes, voor een ander team te racen. De Fin was bij Mercedes de ‘wingman‘ geworden van Lewis Hamilton, maar zal bij Alfa Romeo met zijn ervaring een leidersrol krijgen. Hij moet het team helpen om richting de top van de Formule 1 te kruipen, maar heeft ook een andere belangrijke taak. Bottas zal namelijk ook zijn nieuwe teamgenoot, de rookie Guanyu Zhou, moeten helpen om hem zo snel mogelijk op snelheid te krijgen.

Lees ook: Bottas: ‘De enorme motivatie bij Alfa Romeo geeft ook mij een boost’

“Ik heb veel ervaring in deze sport en mijn teamgenoot heeft als rookie ondersteuning nodig en ik ben er klaar voor om hem die ondersteuning te geven”, zegt Bottas, die gelooft dat Zhou de potentie heeft om goede resultaten te behalen. “Als we in de toekomst goede resultaten willen, moeten we uiteindelijk in staat zijn om samen te werken.”

Zhou kende een wat moeizame start bij de shakedown in Barcelona. De Chinees veroorzaakte op de derde en laatste testdag twee rode vlaggen. De eerste rode vlag werd veroorzaakt door een spin, waardoor zijn C42 in de grindbak vast kwam te staan terwijl de tweede rode vlag, die niet veel later volgde, dankzij een probleem met de auto gezwaaid werd.

Lees ook: Bottas waarschuwt voor ijzersterke Hamilton: ‘Na wat er eind vorig jaar gebeurde, pas maar op!’

“Ik ben ervan overtuigd dat we goed samen kunnen werken en ik zal Guanyu zoveel mogelijk helpen op zijn reis om een complete coureur en een bekwame coureur in de Formule 1 te worden”, voegt Bottas toe. “Ik kijk ernaar uit. Hij is een aardige gozer en werkt hard, dus we zullen samen goede dingen bereiken”, besluit de Alfa Romeo-coureur

Foto: Motorsport Images