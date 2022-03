Alfa Romeo was op Haas na het minst productieve team tijdens de Spaanse shakedown in Barcelona, maar is in Bahrein een stuk beter uit de startblokken gekomen, stelt Valtteri Bottas tevreden vast.

In Barcelona bleef de teller voor Bottas verspreid over drie dagen slechts op 54 rondjes staan. Als team kwam het niet verder dan 175 stuks. Het begin in Bahrein is daarbij hoopgevend. Bottas reed donderdag 66 ronden, teamgenoot Guanyu Zhou 54. Goed voor een totaal van 120, waarmee het achter Red Bull en Mercedes voorlopig derde staat qua in Bahrein afgelegde kilometers.

“Ik heb een goede dag in de auto gehad”, blikt Bottas daar op terug. “Door de kilometers die ik heb gereden, heb ik voor het eerst echt een gevoel van de auto gekregen en met op wat setup-werk kunnen richten.” Goed nieuws dus, na die lastige Barcelona-test. “Het team heeft goed werk gedaan sinds Barcelona. We hebben ons goed hersteld na een lastige start en het gaat de goede kant op.”

Teamgenoot Zhou spreekt ook van ‘een stap vooruit’ vergeleken met Barcelona. “We hebben een goed aantal ronden kunnen rijden. Dat helpt mij ook wat bekender met de auto te worden. Elke keer dat je in de auto stapt, doe je weer meer vertrouwen op, dus voor mij was het een goede dag. Er is natuurlijk nog wel werk te doen”, benadrukt hij, “maar we kunnen happy zijn met ons werk op de donderdag.”

