Valtteri Bottas denkt dat Q3 mogelijk is voor Alfa Romeo, al houdt de Fin nog wel een slag om de arm. Hij verwacht namelijk dat sommige teams de motor nog zullen opschroeven voor de kwalificatie.

De eerste dag in Bahrein verliep wisselvallig voor Bottas. In de eerste vrije training kwam de Fin niet tot een rondetijd nadat motorproblemen hem voor het grootste deel van de sessie binnen hielden. “Dat was teleurstellend,” blikt Bottas erop terug, “maar ik was blij dat de problemen in de middag opgelost waren.”

Dat hij vervolgens zonder problemen de tweede vrije training kon doen, was te merken. Bottas reed veel ronden en stond aan het einde van de dag op de zesde plek, net achter Fernando Alonso maar wel voor oud-teamgenoot Lewis Hamilton, die slechts negende werd. “We hadden wat goede, korte runs op twee verschillende compounds. De langere run was ook niet slecht. Het was een goede, solide sessie.”

“Het is goed om te zien dat we niet ver verwijderd zijn van waar we zouden moeten staan”, vervolgt Bottas. “Dat is positief.” De zesde plek was een mooie afsluiting van dag 1, maar of hij in de kwalificatie hetzelfde kan flikken durft de Alfa Romeo-coureur niet te zeggen. “Het is lastig. Het zit allemaal dicht bij elkaar. Er zijn nog wel wat teams die de motor zullen opschroeven. We zullen het wel zien, maar ik denk dat we de mogelijkheid hebben om voor Q3 te gaan, dat is goed om te zien.”