Valtteri Bottas heeft onthuld dat hij vorig jaar een aanbod kreeg van een ander team dan Alfa Romeo, dat hem voor dit seizoen heeft vastgelegd. Dat team maakte echter geen schijn van kans: “Ik heb ze gezegd dat ze een beetje laat waren.”

Vorig jaar kreeg Bottas van Mercedes te horen dat hij naar een ander team moest zoeken. De Fin was vijf jaar lang van toegevoegde waarde voor het team, maar wilde nu zien wat George Russell in dezelfde auto kon. Bottas kwam uiteindelijk bij Alfa Romeo terecht, waar hij de plek van de inmiddels gepensioneerde Kimi Räikkönen inneemt. Toch had het zomaar anders kunnen lopen, geeft Bottas aan.

“Twee dagen nadat ik bij Alfa had getekend, kreeg ik een telefoontje”, herinnert Bottas zich in zijn podcast op Supla. Om welk team het gaat, wil Bottas uiteraard niet prijsgeven. Het desbetreffende team liet hem weten dat ze ‘de helft van wat Alfa Romeo biedt’ kon betalen en hem graag wilden hebben, maar dat team maakte geen schijn van kans.

“Ik heb ze gezegd dat ze een beetje laat waren!”, grapt Bottas, die op dat moment dus al getekend had voor Alfa Romeo. Spijt van de beslissing om voor Alfa Romeo te gaan, heeft Bottas niet. “Ik ben nog steeds blij met mijn besluit. Ik denk dat het iets goeds gaat worden”, aldus de Fin.

