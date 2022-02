Valtteri Bottas had het lang niet altijd makkelijk naast Lewis Hamilton bij Mercedes, maar kan zijn eigen prestaties ook in perspectief plaatsen. “Er zijn zeker genoeg dingen waar ik trots op kan – en moet – zijn.”

Dat vertelt Bottas in interview met FORMULE 1 Magazine, waarvan de nieuwste editie nu in de winkel ligt of hier te bestellen is. Hoewel Bottas erkent dat hij bij Mercedes in zekere zin ‘gefaald heeft’ omdat hij geen wereldkampioen is geworden, sluit hij niet uit dat hij met wat tijd en afstand ook anders tegen zijn Mercedes-tijd zal aankijken. “Dat denk ik wel, want er zijn ook zeker genoeg dingen waar ik trots op kan – en moet – zijn.”

Bottas, die deze winter van Mercedes naar Alfa Romeo is overgestapt, herhaalt terugblikkend dat hij als hij een topdag had, onverslaanbaar was. Maar helaas, zo moet hij ook erkennen: “Ik heb niet altijd een topdag.” Ex-teamgenoot Hamilton heeft daarentegen zelden slechte dagen. “Hij heeft maar heel weinig off-weekends“, weet hij na vijf jaar naast elkaar. “Zijn grootste kwaliteit, is dat hij enorm regelmatig presteert.”

Gegroeid

De 32-jarige Bottas denkt hoe dan ook dat hij niet slechter is geworden van zijn Mercedes-tijd. “Ik heb het gevoel dat ik als mens en coureur behoorlijk ben gegroeid. Ik heb tien races gewonnen, vaak op kop gereden, twintig poles gepakt en Mercedes aan vijf constructeurstitels geholpen.” Bovendien, dat hij Hamilton kon kloppen als hijzelf op zijn top presteerde, is een fijne wetenschap. “Lewis is immers de beste coureur uit de geschiedenis van de Formule 1.”

