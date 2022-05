Valtteri Bottas is zeer te spreken over de ‘snelle vooruitgang’ die Alfa Romeo heeft geboekt bij het verbeteren van de simulator. Die liep volgens de Fin na zijn eerste keer behoorlijk achter op die van Mercedes, maar het is nu al een stuk beter, oordeelt hij.

Met de overstap van Mercedes naar Alfa Romeo veranderden er veel zaken voor Valtteri Bottas. Niet alleen moest hij zich aanpassen aan de nieuwe bolide en het team leren kennen, ook heeft hij nu te maken met een heel andere simulator. Waar die van Mercedes heel geavanceerd is, merkte Bottas al vrij snel op dat die van Alfa Romeo wat achterliep.

“Tegenwoordig zijn de simulatoren natuurlijk enorm belangrijk bij een gebrek aan tests en naarmate de technologie verbetert, kun je er steeds meer uit halen”, zegt Bottas in gesprek met RaceFans.net. “De eerste keer dat ik de Alfa Romeo Sauber-simulator probeerde, kon ik voelen dat er nogal een verschil was met die van Mercedes omdat Mercedes lang, lang geleden is begonnen en ons team pas een paar jaar geleden. Dus er is natuurlijk een inhaalslag te maken.”

“Maar deze is nu al enorm verbeterd ten opzichte van de eerste keer en het is dit seizoen, met name de laatste paar races, al een heel nuttig hulpmiddel geweest ter ondersteuning van het raceweekend”, aldus de Fin.

Toch kan het altijd beter, weet Bottas ook. “Er is snel vooruitgang in geboekt en dat gaat maar door en het is al een heel goed hulpmiddel. Er zijn nog steeds verbeteringen aan te brengen en uiteraard heb ik mijn steentje bijgedragen op basis van mijn ervaring en ik weet zeker dat het ook heeft geholpen.”