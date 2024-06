Khalid Boulahrouz, Formule 1-liefhebber en oud-voetballer van onder andere HSV, Chelsea, Sevilla, VfB Stuttgart, Feyenoord en Oranje, zou het mooi vinden als Max Verstappen nog een keer voor Mercedes gaat kiezen.

“Ik lees wat er gaande is met Christian Horner, Helmut Marko en met Adrian Newey die vertrekt. Het rommelt, dat is duidelijk”, stelt Boulahrouz tegen FORMULE 1 Magazine. “In de voorbije jaren, toen Red Bull zo succesvol was, hoorde je dergelijke geluiden niet. En wat dat voor Max betekent? Ik weet het niet. Persoonlijk hoop ik dat Max naar Mercedes gaat. Het zou mooi zijn als hij daar ook het verschil kan maken, zodat iedereen ziet dat de successen meer aan hem toe te schrijven zijn dan aan de auto.”

Vanzelfsprekend volgt Boulahrouz ook het EK voetbal op de voet. Aan voorspellingen voor Oranje waagt de analist van Ziggo zich echter niet. Het Nederlands elftal speelt vanmiddag om 15.00 uur z’n eerste EK-duel tegen Polen.

Khalid Boulahrouz: “Oranje heeft veel goede spelers. Achterin en op het middenveld zit het wel goed, maar voorin hebben we weinig spelers die in vorm zijn en alles gespeeld hebben. Dat laatste zegt niet alles, maar daardoor is het wel lastig iets te voorspellen. Daar waag ik me dus ook niet aan.”

Lees het volledige interview met Khalid Boulahrouz in de extradikke vaderdageditie van FORMULE 1 Magazine. Het magazine ligt NU in de winkel, maar is ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in heel Nederland!).