Brawn: ‘In 2022 kunnen we hopelijk beter racen’

De dominante Mercedessen hadden afgelopen zondag ontzettend veel moeite om door het verkeer te komen. Ross Brawn hoopt dat dit in 2022 verleden tijd is. “Wij denken dat we met de nieuwe generatie auto’s beter kunnen racen”, zegt de Brit in zijn column.

“De Italiaanse Grand Prix leek een voorspelbare race te worden, maar een safety car, rode vlag en een paar penalty’s veranderde de race. Het was verbazingwekkend om te zien dat de dominante Mercedessen zo worstelden in het verkeer. Daarom geloven wij dat met de nieuwe revolutionaire generatie auto’s, die in 2022 komen, veel beter gaan zijn voor het racen”, zegt Ross Brawn in zijn column.

De oud-Mercedes teambaas was ook lovend over de winnaar, Pierre Gasly. “Pierre heeft een lange weg moeten bewandelen sinds zijn ‘degradatie’, maar zijn overwinning is een beloning voor zijn veerkracht. Hij heeft een enorme tegenvaller gehad in zijn carrière en om dan zo terug te slaan, is echt bijzonder. Hij maakte geen fouten zondag, zelfs toen Sainz op hem inliep. Echt geweldig werk heeft hij geleverd”, aldus Brawn.

De knotsgekke Italiaanse Grand Prix heeft ook de deuren weer geopend voor het reversed grid-idee. Formule 1 wilde de reversed grid aanvankelijk dit jaar uittesten, maar dat is er uiteindelijk niet van gekomen. Brawn geeft aan dat Monza een kandidaat was voor een reversed grid sprintrace. “We wilden het format dit jaar te testen. Helaas is dat niet gelukt, maar het concept is nog steeds iets wat wij en de FIA willen uitwerken. De komende maanden gaan we met de teams overleggen. We denken dat de Italiaanse Grand Prix heeft laten zien dat een door elkaar geschud veld voor spektakel kan zorgen”, aldus Brawn.

“Met een reversed grid sprintrace gaan de teams de auto’s anders afstellen. Mercedes had hun auto afgesteld op het controleren van de race. Als ze weten dat ze moeten inhalen, gaan ze hun benadering veranderen. Wij zullen nieuwe formats evalueren met de doelstelling om de show te verbeteren, maar de DNA van de Formule 1 mag daarbij niet verloren gaan”, zegt de Brit.

Tot slot bedankt Brawn Claire en Frank Williams. “Ik ben erg bedroefd om te zien dat Claire en Frank de sport hebben verlaten. Zij zijn zulke belangrijke en iconische karakters in de Formule 1. Ik ben mijn loopbaan bij hun begonnen. Ik ben mijn plaats in de Formule 1 aan hun verschuldigd aangezien Williams mij de kans gaf”, aldus Brawn.

