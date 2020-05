Circuitarchitect Hermann Tilke over kritiek: ‘Uitloopstroken zijn soms onvermijdelijk’

Hij heeft de officieuze titel van huisarchitect van de Formule 1. In de slipstream van Bernie Ecclestone ontwierp Hermann Tilke vele circuits, de helft van de huidige kalender is in zijn kantoor geboren of gerestyled. FORMULE 1 ging in Aken op bezoek en kreeg een twee uur durend gastcollege. “Soms voel ik wel de drang om op kritiek te reageren.”

Als een opdrachtgever een compromis verlangt voor meerdere raceklassen, bijvoorbeeld voor de GT3, Moto GP. Endurance én de Formule 1, begint voor Tilke de grote koorddans. “We krijgen altijd kritiek vanwege uitloopstroken. Maar die zijn nodig voor motorracen. Als een auto met 50 kilometer per uur de vangrail raakt, loopt hij een deuk op en is de coureur in orde. Als een motorcoureur met die snelheid in de vangrail terechtkomt, kan hij gewond raken of erger.”

De veiligheidseisen voor motoren zijn in alle aspecten anders dan voor raceauto’s. “Bij een snelle knik die voor auto’s makkelijk volgas is, heb je geen uitloopstroken nodig. Maar voor motoren wel, dat moet. Voorbeeld: op de nieuwe Nürburgring heb je de Hatzenbach Bogen, achter de paddock. Een snelle bocht naar rechts, daar ligt een run off en die is alleen voor de motoren. Ik begrijp die motorcoureurs wel. Niemand in de motorsport klaagt over uitloopstroken, toeschouwers ook niet.”

In de tijd dat Tilke begon met ontwerpen, was er ook een andere factor: de Formule 1 was nog getraumatiseerd door het rampweekend van Imola in 1994 toen Roland Ratzenberger en Ayrton Senna verongelukten. “Iedereen, de FIA en ook wij, zaten bovenop alles wat betreft veiligheid. Er heerste een soort angst.

Daardoor werden de uitloopstroken groter en groter. Nu zijn we juist op de weg terug. Maar die angst destijds was wel logisch na die catastrofe in Imola. Iedereen was alleen maar bezig met de vraag: hoe krijgen we de sport veiliger? Het ging soms ver, maar het was een begrijpelijke reactie. Daarna begon het optimaliseren. Ik denk nu dat de tijd daar is om minder uitloopstroken aan te leggen, behalve als je er ook met motoren wil gaan racen.”

‘Mensen zien een uitloopstrook en zuchten ‘Tilke weer’

Het is ook een kwestie van u vraagt, wij draaien. Circuitbazen die een multifunctioneel complex wensen, krijgen een baan van compromissen. “Een investeerder wil bijvoorbeeld behalve auto’s ook motoren laten racen. Hij wil er trainingen houden, trackdays, demonstraties, er moet tenslotte geld verdiend worden. Daar worden veel inkomsten mee binnengehaald. En mensen die aan een trackday meedoen, willen niet hun auto in de prak rijden. Als Porsche of AMG klanten trainen met hun nieuwe auto’s, willen ze ook alles weer in één stuk meenemen.”

“Het doet wel een beetje pijn wanneer de Formule 1 dan uiteindelijk op één van onze circuits komt rijden, na alle energie die je er in hebt gestoken, er dan meteen geklaagd wordt over de uitloopstroken”, moppert Tilke. “En we nemen echt alle kritiek serieus, we kijken in de spiegel, doen we alles goed? Maar soms is het niet te vermijden, mensen zien een uitloopstrook die geen zin heeft voor raceauto’s en zuchten meteen: Tilke weer. Maar het is vaak bedoeld voor de motoren.”

