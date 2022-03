Nu de Grand Prix van Las Vegas officieel aangekondigd is, kunnen de coureurs niet wachten om volgend jaar op de Las Vegas Strip te racen. Hier en daar zullen wat coureurs de fameuze casino’s bezoeken, maar uiteraard kijken ze uit naar de actie op de baan: “Het zal waanzinnig worden.”

De coureurs zullen volgend jaar in de avond scheuren over de Las Vegas Strip, langs onder andere Caesars Palace en de Bellagio-fonteinen. Het stratencircuit zal 6,12 kilometer lang zijn, waarbij de coureurs naar schatting een topsnelheid van 342 km/u zullen bereiken.

Dat moet voor de fans mooie plaatjes opleveren, maar voor de coureurs een unieke belevenis worden in de neonverlichte stad. “Dit wordt behoorlijk hardcore”, reageert Lewis Hamilton op het nieuws. Pierre Gasly kan zijn oren niet geloven wanneer hem verteld wordt dat ze inderdaad over de Las Vegas Strip zullen racen. “Dat wordt waanzinnig.” Nicholas Latifi verwacht dat de race voor de teamleden en fans ‘leuker wordt dan voor de coureurs zelf’, die amper de tijd krijgen om van de omgeving te genieten.

Aangezien het Formule 1-circus toch naar Las Vegas trekt, mag een bezoekje aan een van de vele casino’s voor de coureurs niet ontbreken. “Hopelijk zien we elkaar allemaal bij het casino”, grapt Esteban Ocon. Daar zal Lando Norris al zijn geld op vier zetten, terwijl ook Sebastian Vettel en Mick Schumacher wel een bezoekje zien zitten.

Genoeg tijd voor feest

Bovendien verwachten ze dat het een feest wordt in de entertainmentstad. “Het is een fantastische locatie voor de Formule 1, mensen zullen veel plezier beleven”, denkt Sergio Pérez. Lewis Hamilton verwacht dat het lastig wordt voor de coureurs om geconcentreerd te blijven: “Er zal zoveel gebeuren.” Max Verstappen grapt dat er veel vrije tijd moet komen vóór en ná de race. “Laten we hier geen back-to-back van maken, laten we er twee weken voor en na tussen laten zitten.”

Valtteri Bottas is al eens in Las Vegas geweest, maar had daar niet per se de beste herinneringen aan. “Toen ik vertrok, zei ik: nooit meer. Maar ik kom terug”, lacht de Fin. “Misschien moet ik me beter gedragen dan de vorige keer.” Voor Daniel Ricciardo is het, met een knipoog, reden genoeg om door te gaan. “Ik was van plan om te stoppen, maar nu niet meer”, grapt de Australiër. De Grand Prix van Las Vegas wordt volgend jaar in november verreden, al is er nog geen officiële datum bekend.

De lay-out voor de Grand Prix van Las Vegas