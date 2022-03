De Formule 1 goes Vegas: vanaf 2023 zal er een Grand Prix verreden worden door de neonverlichte straten van de beroemde Amerikaanse stad Las Vegas.

Dat zal deels verreden worden op The Strip, waar de fameuze casino’s en hotels staan. Dat moet mooie plaatjes opleveren, maar zorgt ook voor wat kopzorgen met het verkeer. Drie dagen moet een deel van de grote stad afgesloten worden. De coureurs zullen namelijk over The Strip scheuren, voorbij aan Caesars Palace, waarna ze langs de Bellagio-fonteinen en de ‘Eifeltoren’ komen om vervolgens richting Cosmopolitan Casino te rijden.

Het stratencircuit zal 6,12 kilometer lang zijn, waarbij de coureurs naar schatting een topsnelheid van 342 km/u zullen bereiken. De race telt vijftig ronden op het circuit met drie rechte stukken en veertien bochten. Om ervoor te zorgen dat het circuit minder hobbelig is, zullen de straten voor het raceweekend aangepakt worden.

Er lagen 31 verschillende lay-outs op tafel, maar dit is uiteindelijk de winnaar geworden.

Opvallend is dat er geen officiële promotor voor de race is. De Formule 1 en Liberty Media, eigenaar van de Formule 1, zullen nauw samenwerken met Live Nation en enkele bedrijven in Las Vegas, waaronder Caesars Entertainment, MGM Resorts International en Wynn Las Vegas.

Wat de race nog wat unieker maakt, is het feit dat deze op een zaterdagavond in november zal plaatsvinden. Mogelijk wordt dat het weekend van Thanksgiving, de feestdag na Black Friday, al is dat nog niet officieel. Om een zo’n groot mogelijk Amerikaans publiek te trekken, zal de race op primetime plaatsvinden. Dat is, de Amerikaanse primetime. Dat zorgt voor een vroege starttijd in Nederland.

“Dit is een ongelooflijk moment voor de Formule 1 dat de enorme aantrekkingskracht en groei van onze sport laat zien met een derde race in de Verenigde Staten”, zegt Formule 1-baas Stefano Domenicali. “Las Vegas is een bestemming die over de hele wereld bekend staat om zijn opwinding, gastvrijheid, sensatie, en natuurlijk de beroemde Strip. Er is geen betere plek voor Formule 1 om te racen dan in de entertainmenthoofdstad van de wereld en we kunnen niet wachten om hier volgend jaar te zijn.”

De Formule 1 droomde al een lange tijd van een race in Las Vegas. Onder Bernie Ecclestone kwam het er niet van, nu is het dan toch gelukt om tot een deal te komen met de stad. Het is daarmee de derde Amerikaanse race op de Formule 1-kalender. Sinds 2012 rijdt de Formule 1 al op het Circuit of the Americas in Austin, Texas, terwijl dit jaar voor het eerst een Grand Prix in Miami wordt verreden, rondom het Hard Rock Stadium. De Formule 1 is de afgelopen jaren in populariteit toegenomen in de Verenigde Staten, mede dankzij de Netflix-documentaireserie Drive to Survive. De gouverneur van Nevada, Steve Sisolak, verwacht 170.000 toeschouwers te verwelkomen.

Las Vegas is geen onbekende voor de Formule 1. In 1981 en 1982 werd er al een Grand Prix georganiseerd. Dat gebeurde toen op het parkeerterrein van het beroemde Caesars Palace. Michele Alboreto en Alan Jones kroonden zich toen tot winnaar van de race. De race verdween van de kalender omdat het weinig toeschouwers trok en de baan veel kritiek te verduren kreeg.