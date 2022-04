Een definitief entree is er dan nog niet, toch lijkt de kans groot dat Audi en Porsche vanaf 2026 in de Formule 1 stappen. Dat zouden de coureurs wel verwelkomen: “Meer grote merken erbij zou fantastisch zijn.”

De Volkswagen Group heeft ingestemd met de plannen van Audi en Porsche, die nu dus officieel groen licht hebben gekregen voor een Formule 1-deelname. Voorlopig wachten de twee merken de aankondiging van de motorenregels voor 2026 af, alvorens de deelname definitief te maken.

Porsche zou dan naar verwachting instappen bij Red Bull, terwijl Audi’s onderhandelingen met McLaren op niets zijn uitgelopen en Alfa Romeo nu de grootste kandidaat lijkt voor de samenwerking. Waar de twee Duitse merken ook terechtkomen, de coureurs verwelkomen ze graag.

“Het is heel spannend en goed voor de Formule 1”, zegt Max Verstappen. “We hebben tien geweldige teams, maar om meer grote merken erbij te hebben, zou fantastisch zijn.” Ook Lewis Hamilton zou het een goede zaak voor de Formule 1 vinden als Audi en Porsche deelnemen. “Ik wist het al heel lang, ik vind het geweldig dat er nieuwe fabrikanten in de sport komen. Zeker omdat veel teams het potentieel hebben om topteams te zijn, maar nu klantenteams zijn”, aldus de zevenvoudig wereldkampioen.

McLaren-coureur Lando Norris wil er voorlopig nog niet al te veel over kwijt. “Het gaat vooral om ons en Red Bull, wij lijken de teams te zijn waar het dan om draait”, stelt de Brit. “Verder heb ik niks te zeggen, het gaat meer om het team dan om mij.” Voorlopig zijn er geen plannen dat Audi en Porsche met een eigen team in de Formule 1 zullen komen, maar dat zou volgens Valtteri Bottas nog mooier zijn. “Het is meer dan welkom. Ik weet dat ik als kind Formule 1 keek en de grid groter was. Dat is wat je graag wil”, aldus de Alfa Romeo-coureur.