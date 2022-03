De zware crash van Mick Schumacher in de kwalificatie voor de Grand Prix van Saoedi-Arabië kost Haas tussen ‘een half miljoen tot een miljoen dollar’ (zo’n 909.000 euro), schat teambaas Günther Steiner in.

Schumacher ontbrak in de Grand Prix van Saoedi-Arabië na zijn zware crash in de kwalificatie. De Duitser verloor in bocht 12 de controle over zijn bolide en knalde met een snelheid van ongeveer 270 km/u tegen de muur. Hij bleek na een kort bezoek aan het ziekenhuis in orde, maar dat kon niet gezegd worden van de VF-22. De impact van 33G zorgde ervoor dat de bolide flink beschadigd was, al bleek het chassis nog wel te redden.

“Het chassis lijkt niet kapot te zijn”, gaf teambaas Günther Steiner aan. De side impact structure was wel beschadigd, ‘maar die kan je vervangen’. “Natuurlijk moeten we een uitgebreide controle uitvoeren, maar het ziet er eerlijk gezegd niet al te slecht uit.”

Voor wat betreft de krachtbron kwam er voor Haas ook goed nieuws van Ferrari. “Deze lijkt in orde, net als het batterijpakket. De rest is kapot.” Het had dus erger gekund, maar volgens Steiner ligt het kostenplaatje nog altijd hoog. “De ophanging is kapot, op linksvoor na dan. De rest is nu koolstofvezelpoeder. Ik weet niet hoe het precies zit met de kosten van deze auto, maar met de versnellingsbak en het bodywork zal dit tussen een half miljoen tot een miljoen dollar kosten”, schat Steiner in.

Met het budgetplafond is zo’n crash uiteraard zeer kostbaar, al hebben de teams wel wat ruimte om schadeposten uit te sluiten. Dat betekent echter niet dat Haas zich nog veel crashes kan veroorloven met nog 21 races – mits de Formule 1 een vervangende race voor Rusland vindt – te gaan. “Ik hoop dat we niet nog veel meer van dit soort crashes zullen hebben”, aldus Steiner.