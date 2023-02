De Portugees Antonio Felix da Costa heeft zaterdag de inaugurele E-Prix van Kaapstad op zijn naam geschreven. De Porsche-coureur bleef in de vijfde race van dit seizoen Jean-Eric Vergne en Nick Cassidy voor.

In de Zuid-Afrikaanse stad verschenen slechts zeventien auto’s aan de start. Zo ontbrak Robin Frijns nog altijd vanwege een eerder opgelopen polsblessure. Frijns zelf wilde graag in actie komen, maar kreeg hiervoor geen toestemming van de arts van de FIA.

Da Costa begon de race voor elektrische auto’s vanaf P11. Na een gestage opmars door het veld sloeg hij toe in de extra tijd, namelijk in de twee extra toegevoegde ronden vanwege de tijd achter de safetycar. Met een fraaie inhaalactie verschalkte hij Vergne, waarna hij de leiding in het restant niet meer afstond. De volgende race staat op 25 maart op het programma in Sao Paulo.