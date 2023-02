Robin Frijns start zaterdag niet in de ePrix van Kaapstad, de vijfde race van dit jaar in de Formule E. De Limburgse coureur heeft geen toestemming gekregen van de FIA-arts om af te reizen naar Zuid-Afrika. Frijns liep bij een crash tijdens het openingsnummer ruim twee maanden geleden in Mexico-Stad een zware polsblessure op.

Frijns had aanvankelijk goede hoop dat hij het seizoen, dat in Mexico zo teleurstellend begon, weer te kunnen hervatten. Het herstel, vond hij, verliep voorspoedig. De breuk vormde volgens hem geen belemmering meer voor een rentree. “Ik was zo ver”, aldus Frijns, “durfde het wel aan.” Met wat hulpmiddelen zou het, dacht Frijns althans, moeten lukken om in Kaapstad weer in te kunnen stappen in de CUPRA van Team Abt.

Helaas voor de Limburger dacht de FIA-arts die zijn kwetsuur onderzocht er anders over. De breuk, zo concludeerde de arts die op basis van röntgenfoto’s namens de internationale autosportfederatie het vonnis moest vellen, is nog niet volledig hersteld. Frijns: “Het was duidelijk te zien dat het bot nog niet genezen is.”

De Limburger rekent erop eind volgende maand in São Paulo weer van de partij te zijn. Kelvin van der Linde, hij rijdt in Kaapstad een thuiswedstrijd, zal Frijns net als in de voorgaande drie ePrix’ van ’s werelds eerste volledig elektrische raceklasse vervangen.