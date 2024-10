De FIA kwam onlangs in opspraak vanwege het optreden tegen grof taalgebruik onder de coureurs. Zowel Max Verstappen als rallycoureur Sébastien Ogier werden op het matje geroepen. “Volstrekt belachelijk”, is verslaggever Frank Woestenburg van mening in de podcast Formule 1 Paddockpraat.

“Wat mij betreft krijgt de voorzitter van de FIA gewoon een taakstraf. Hij had ook geroepen dat de FIA te weinig krediet krijgt, maar ik vind het volledig terecht dat ze nu zwaar onder vuur liggen vanwege alle maatregelen die ze nemen”, zegt Woestenburg.

“Het is wel lastig, want Hamilton legt ook weer druk op die hele zaak omdat hij racisme erbij betrekt. Daarmee kun je op een gegeven moment helemaal niks meer zeggen”, vult coureur Jeroen Bleekemolen aan. “Aan de andere kant is het ook wel mooi dat de coureurs hem vol terugkaatsen richting de FIA.”

