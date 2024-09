Mohammed Ben Sulayem, president van de FIA, denkt dat de organisatie nooit de erkenning zal krijgen die ze verdient. De FIA kwam de afgelopen weken opnieuw in opspraak omdat er extra hard werd opgetreden tegen coureurs die grof taalgebruik bezigen. Max Verstappen kreeg eerder al een taakstraf opgelegd en rallyrijder Sébastien Ogier moest een boete van 30.000 euro betalen.

LEES OOK: FIA blijft onverbiddelijk: rally-coureurs protesteren na torenhoge boete voor grof taalgebruik

In gesprek met Autosport benadrukte Mohammed Ben Sulayem dat de FIA meer erkenning toekomt dan nu het geval is. Volgens hem is de organisatie de afgelopen jaren deels verantwoordelijk geweest voor de groeiende interesse in de racerij, en de Formule 1 in het bijzonder. “Iedereen heeft geld verdiend aan de FIA, behalve de FIA”, aldus Ben Sulayem. “Iedereen mag met de eer strijken, behalve de FIA.”

De Arabier legde uit dat hij sinds zijn benoeming in 2021 veel en succesvol heeft geïnvesteerd in de autosport, maar hij hier nooit de credits voor krijgt. “Toen ik de boel overnam, hebben we twintig miljoen aan operationele kosten gemaakt”, onthulde hij. “Natuurlijk hebben partijen zoals Liberty Media (eigenaar van de Formule 1, red.) geweldig werk geleverd – ze hebben de Formule 1 echt op de kaart gezet. Ik zou daar niets aan willen veranderen. Echter, mensen moeten wel beseffen dat de FIA daar ook een belangrijke rol in heeft gespeeld.”

“Liberty Media is een fantastische promoter”, vervolgde Ben Sulayem. “De FIA steunt hen in wat ze doen. Maar de reglementen en het bestuur blijven ons werk, en dat is waar iedereen uiteindelijk geld aan verdient. We laten de coureurs hun plezier hebben, op een veilige manier racen en geld verdienen. Maar daar zullen we nooit erkenning voor krijgen. Onmogelijk. Wij krijgen alleen maar gezeik.”

NU in de winkel en ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in Nederland!): de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine!