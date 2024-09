Niet alleen in de Formule 1 moeten coureurs op hun woorden letten – ook in het rallyrijden treedt de FIA streng op tegen deelnemers die grof taalgebruik bezigen. Waar Max Verstappen eerder een taakstraf kreeg voor het gebruik van het woordje ‘fucked‘, kreeg rallycoureur Sébastien Ogier een voorwaardelijke boete van 30.000 euro voor onfatsoenlijk commentaar. Dit leidde tot verontwaardiging binnen de rallygemeenschap, waarbij meerdere coureurs uit protest hun lippen stijf op elkaar hielden.

Achtvoudig wereldkampioen Sébastien Ogier was eerder deze maand niet tevreden na een rallyproef in Griekenland. Vrij vertaald vergeleek hij de wedstrijdleiding met ‘een stelletje leeghoofden’, omdat er geen rekening werd gehouden met de hoeveelheid stof op het parcours. De FIA, die sinds kort streng optreedt tegen grof taalgebruik in de autosport, legde Ogier een voorwaardelijke boete van 30.000 euro op voor deze uitspraak.

De organisatie oordeelde dat de Fransman artikel 12.2.1.f van het sportreglement had overtreden. Het commentaar van Ogier zou vallen onder ‘alle woorden, daden of geschriften die morele schade hebben toegebracht aan de FIA, haar organen, haar leden of haar uitvoerende functionarissen’. Ogier liet het hier niet bij zitten en voerde afgelopen weekend tijdens een rallyproef in Chili een stil protest. À la Max Verstappen hield de Toyota-coureur het tijdens een persconferentie bij korte, nietszeggende antwoorden.

‘Moeten onze mond houden’

Ogier kreeg bijval van de Estse Ott Tänak van Hyundai, die eveneens zweeg tijdens een vragenvuur van de pers. Ogier zei later tegen RallyTV dat hij teleurgesteld was dat het zover heeft moeten komen. “Ik begrijp dat dit geen geweldige reactie is,” legde hij uit. “Het is niets persoonlijks tegenover de interviewers, en ik wil me verontschuldigen bij de fans. Helaas hebben we van de top van de FIA te horen gekregen dat we onze mond moeten houden. Dat gebeurt niet alleen in het rallyrijden,” doelde hij op het conflict tussen de FIA en Max Verstappen. “We zullen zien of er in de toekomst iets gaat veranderen.”

