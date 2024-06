Ze zijn jaarlijks ruim tweehonderd dagen onderweg, leven uit de koffer en in hotels. Voor Formule 1-personeel is het de gewoonste zaak van de wereld. Ook voor Elliot Parkes, vader en eerste monteur bij Haas F1. “Je mist veel. Vaak van die kleine dingen.”

In de extradikke vaderdageditie van FORMULE 1 Magazine staat een uitgebreid interview met Elliot Parkes.

Je moet het kunnen en ook willen. Werken in de Formule 1 is tegenwoordig een uitdaging op zich. Zeker nu de kalender al uit 24 Grands Prix bestaat en in de nabije toekomst mogelijk verder wordt uitgebreid. Vliegtuig en hotel in en uit, lange en onregelmatige werkdagen, soms weken van huis en amper tijd voor familie en vrienden: het leven van Elliot Parkes ziet er al tien jaar ongeveer zo uit.

Elliot, bedankt voor je tijd. Hoe ziet jouw persoonlijke situatie eruit?

“Ik ben getrouwd en we hebben een dochter van vijf.” Lacht: “Ze is vrij actief…”

Je bent eerste monteur van Kevin Magnussen en bij alle Grands Prix. Hoe zwaar is het jaarlijks zoveel van huis te zijn?

“Moeilijk, want ik mis daardoor thuis natuurlijk behoorlijk veel: evenementen, verjaardagen, school van mijn dochter, dat soort dingen. Dat betekent dat mijn vrouw veel meer moet doen, ik ben meer dan de helft van het jaar van huis. Ga maar na: 24 races, dat zijn met de double- en tripleheaders al minimaal 24 weken. Daarnaast doe ik ook alle tests, dat zijn ook nog eens vier weken. Al met al denk ik dat je bijna wel op dertig weken uitkomt.”

Hoe ga je daarmee om en zorg je ervoor dat alles thuis blijft draaien?

“Dit werk stelt me in staat, nou ja het heeft mijn vrouw in staat gesteld om haar werkuren flink te verminderen. Ik draag thuis financieel meer bij, terwijl zij meer bijdraagt aan kinderopvang en het overnemen van dingen die ik normaal gesproken ook zou doen of waarmee ik zou helpen. We proberen de tijd die ik thuis ben optimaal te benutten om samen van alles te doen. Zo probeer ik het een beetje goed te maken. Onlangs zijn we bijvoorbeeld naar een kinderboerderij gegaan, zodat we de lammetjes en biggetjes konden bekijken die net waren geboren. Eigenlijk doen we samen alle leuke dingen die iedereen met zijn kind doet: wandelen, spelen, de dierentuin bezoeken of ergens een weekend naartoe gaan.”

Spreek of zie jij je vrouw en kind elke dag wanneer je op pad bent?

“Dat probeer ik wel, maar soms lukt dat door het tijdverschil gewoon niet. Bij overzeese races is het contact beperkter, hoewel we ons best ervoor doen.”

Is je werk die offers waard?

“Je mist veel. Vaak van die kleine dingen. Maar dit is mijn werk, ik heb niet zoveel keus. Dat zal vast voor meer mensen gelden. Dit is mijn tiende seizoen in de Formule 1, het is het waard.”

