Nyck de Vries heeft zijn lastige weekend in Bakoe naar eigen zeggen snel een plek kunnen geven. De coureur van AlphaTauri beleefde in de kwalificatie en de race vorig weekend tot tweemaal toe een crash en baalde van zijn eigen fouten. “Maar het is fijn dat we in Miami meteen weer een race hebben.”

Hij was in Azerbeidzjan de eerste om toe te geven dat hij zelf de mist in ging. Maar Nyck de Vries bleef er niet in hangen. “Ik denk dat er namelijk ook veel positieve dingen te halen zijn uit het weekend in Bakoe. De snelheid van de auto was goed, we boekten als team progressie en waren op de vrijdag al competitief.”

Net als in Jeddah, Australië en Bakoe wacht hem in Miami een stratencircuit. Dat betekent opnieuw letterlijk weinig ruimte voor foutjes. De Vries realiseert zich dat ook. “Maar het is voor iedereen uiteindelijk hetzelfde”, klinkt het. “Ik hou er niet van om excuses te zoeken. Het is wat het is, je weet dat zelfs een kleine misstap op dit soort banen al gevolgen heeft.”

Compromis

Hoewel het circuit in Miami – De Vries reed er nog nooit – anders is dan in Bakoe, denkt hij dat de wagen ook dit weekend goed zal renderen door alle updates van AlphaTauri. “Het is opnieuw een stratencircuit, al gaat het in de eerste sector meer om hoge snelheid en dus moeten we meer het compromis zoeken dan in Bakoe. Maar het team werkt hard en goed aan de doorontwikkeling van de auto en ik heb er vertrouwen in dat we stappen zetten en vooruitgang blijven boeken.”

De Vries had tijdens de persconferentie voorafgaand aan de Grand Prix van Miami ook aandacht voor de flinke wateroverlast in de omgeving van Faenza, de thuisbasis van AlphaTauri. Het team bracht daarover eerder deze ook een statement naar buiten, aangezien ook personeel geraakt is. De Vries: “We hebben allemaal vrienden en familie die het daar moeilijk hebben op dit moment, terwijl wij hier in de warmte van Miami zitten. Maar in gedachten zijn we bij hen en hopelijk gaat het snel beter.”

