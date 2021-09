De derde vrije training van de Formule 1 voor de Grand Prix van Rusland is afgelast. De wedstrijdleiding besloot om de sessie niet van start te laten gaan vanwege de hevige regenval op het Sochi Autodrom. Het streven is de kwalificatie wel gewoon om 14:00 uur Nederlandse tijd te houden.

De buienradar voorspelde al weinig goeds voor de actie op zaterdag en de regen bleef met bakken uit de hemel vallen. Daardoor werd de Formule 2-race vanochtend al uitgesteld voor onbepaalde periode en de onweersbuien bleven daarna het circuit teisteren. Omdat het te nat was en de buienradar weinig verbetering toonde besloot de wedstrijdleiding ruim een kwartier voor de start van de derde vrije training om deze af te gelasten.

De focus ligt voor de rest van de dag op de Formule 1, ook al stonden er voor vandaag nog twee Formule 2-races en één Formule 3-race op de planning. “De prioriteit ligt bij de Formule 1-kwalificatie van zaterdagmiddag”, benadrukt wedstrijdleider Michael Masi. “Die staat bovenaan het lijstje. We hebben gelukkig wat speelruimte in het schema gecreëerd door vrijdag de eerste Formule 3-race al te houden, in plaats van zaterdagochtend. Gezien hoeveel regen er toen viel, was dat absoluut de juiste beslissing.”

Rond de start van de kwalificatie, om 14:00 uur Nederlandse tijd, zou het beter weer moeten zijn. Als het nodig is kan de start wel worden uitgesteld. Ook daar is speelruimte voor, al is die door de zonsondergang om 18:15 uur lokale tijd (17:15 uur Nederlandse tijd) beperkt. “Als het weer zaterdagmiddag net zo slecht is als zaterdagochtend, wordt het ook veel eerder donker. Als we zaterdagmiddag toch niet kunnen kwalificeren, doen we het zondagochtend.” Het streven is echter de kwalificatie gewoon om 14:00 uur Nederlandse tijd te beginnen.