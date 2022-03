Hoewel Nikita Mazepin bespaard bleef door de FIA, dat besloot om Russische coureurs niet te weren, heeft Haas F1 nu zelf besloten om het contract met de Rus, en Russische sponsor Uralkali, per direct op te zeggen. Nieuws over een vervanger heeft Haas nog niet gegeven.

De toekomst van Mazepin in de Formule 1 werd onzeker door de oorlog die Rusland in Oekraïne voert. Sindsdien zijn er vele sancties opgelegd en wordt het stukken lastiger om met Russische bedrijven samen te werken. Mazepin nam een flinke zak geld mee van het Russische bedrijf Uralkali, waar zijn vader Dmitry mede-eigenaar van is. De Uralkali-sponsoring verdween vorige week al op de derde dag van de shakedown in Barcelona als gevolg van de oorlog en de samenwerking tussen de twee partijen stond op losse schroeven.

Nu heeft Haas besloten om afscheid te nemen van Uralkali en daarmee ook Mazepin. “Haas heeft besloten om per direct de titelpartnership met Uralkali en het contract met Mazepin op te zeggen”, laat Haas in een verklaring weten. “Net als de rest van de Formule 1-gemeenschap is het team geschokt en bedroefd door de invasie van Oekraïne en we hopen op een snel, vreedzaam einde van het conflict.”

Haas heeft nog geen nieuws gegeven over een vervanger van Mazepin voor dit seizoen, maar teambaas Günther Steiner gaf afgelopen week al aan dat reservecoureur Pietro Fittipaldi, kleinzoon van tweevoudig wereldkampioen Emerson Fittipaldi, dan als eerste een telefoontje zal krijgen. Nieuws over de vervanger van Mazepin zou begin volgende week moeten volgen.

Voor Mazepin leek er dinsdag nog hoop dat hij mee kon doen aan het nieuwe Formule 1-seizoen, aangezien de FIA besloot om niet helemaal gehoor te geven aan de oproep van het Internationaal Olympisch Comité (IOC), dat sportbonden opriep om Russische en Belarussische sporters te weren van internationale sportevenementen. De FIA besloot Russische en Belarussische teams uit te sluiten, maar coureurs uit die landen mochten wel onder de neutrale vlag van het bestuursorgaan blijven racen.

Foto: Motorsport Images