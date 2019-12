Door de lens van Peter: De Bull in de kont gekeken

Fotograaf Peter van Egmond is sinds het begin van FORMULE 1 bij ons magazine betrokken, sindsdien heeft hij nauwelijks nog een race gemist. Zijn archief behelst misschien wel miljoenen foto’s. Elke week zoekt hij er eentje uit.

Zo door de jaren heen verzamel je als fotograaf je plekjes die een mooi perspectief bieden, zo ook bijvoorbeeld de ingang van de pits in Spa. “Het is een mooi punt om te staan omdat de coureurs recht op je af komen. Nadat ik iedereen zo op de foto had gezet, dacht ik na over wat ik verder kon doen.”

“Eigenlijk was het licht de andere kant op mooier dus heb ik me omgedraaid. Omdat je op dezelfde hoogte als de auto staat, geeft dat een dynamisch beeld, waarbij ook nog eens de diffuser mooi wordt uitgelicht. Het is wel lastig timen, want je staat er dicht bovenop en ze rijden nog altijd zestig kilometer per uur. ”

Voor de inzoomers: