Door de lens van Peter: De werkplek van Max Verstappen

Fotograaf Peter van Egmond is sinds het begin van FORMULE 1 bij ons magazine betrokken, sindsdien heeft hij nauwelijks nog een race gemist. Zijn archief behelst misschien wel miljoenen foto’s. Elke week zoekt hij er eentje uit.

Tijdens de raceweekenden hangt Van Egmond vaak rond in de garage van Red Bull op zoek naar nieuwe composities. “Het is hartstikke mooi dat ik Max Verstappen zelf in zijn pitbox mag volgen, maar soms ook best lastig. Het werk aan de auto gaat natuurlijk voor de fotografie, dus je moet ervoor zorgen dat je niet in de weg loopt.”

Inmiddels kent hij natuurlijk de routine van de monteurs van de Nederlander. En logisch nadenken wil ook nog weleens helpen. “Hier zie je dat er geen wielen op de auto zitten, dus dan weet je in ieder geval zeker dat hij niet snel de baan op zal gaan. Ik heb de camera eerst scherpgesteld en daarna de auto eigenlijk een beetje als steun gebruikt. Een mooi inkijkje op de werkplek van Verstappen.”

