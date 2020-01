Door de lens van Peter: Vettel remt te laat en ramt Verstappen op Silverstone

Fotograaf Peter van Egmond is sinds het begin van FORMULE 1 bij ons magazine betrokken, sindsdien heeft hij nauwelijks nog een race gemist. Zijn archief behelst misschien wel miljoenen foto’s. Elke week zoekt hij er eentje uit.

De Grand Prix van Engeland op Silverstone vorig jaar was natuurlijk de race van het ronden lange gevecht tussen Max Verstappen en Charles Leclerc. Toen de Nederlander er eenmaal voorbij was, kreeg hij het aan de stok met Leclercs teamgenoot Sebastian Vettel.

Botsing bij Vale

In Stowe glipte hij er langs maar bij het aanremmen van Vale ging het mis, Vettel deed nog een poging zich terug te knokken maar ramt de Red Bull van Verstappen hard van achteren. En daar stond ook Van Egmond: “Vale is een mooie plek om te fotograferen, omdat je er verschillende kanten op kunt.”

“Je kunt je richten op het uitkomen van Stowe, waar Max Verstappen zijn geweldige inhaalmanoeuvre op Sebastian Vettel uitvoerde, de ingang van de pitstraat of een mooie meetrekker met de tribunes op de achtergrond.”

“Dat laatste was eigenlijk de intentie, maar als er dan net iets gebeurt op dat moment, is dat natuurlijk mooi meegenomen. Al was het voor Verstappen natuurlijk niet zo fijn. Wel een mirakel dat hij na zo’n ram niet alleen kan doorrijden, maar ook nog vijfde wordt.”

