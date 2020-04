Door de lens van Peter: Max en Alex wachten op niets in Melbourne

Tijdens het bizarre weekend in Melbourne kreeg onze fotograaf Peter Egmond maar een paar keer de kans om zijn lens op Max Verstappen te richten. Laat staan in de buurt van de garage. Een spaarzame kans leverde een typerende foto op.

Wachten op niets

“Door het weekend heen probeer ik beeld te maken van Max Verstappen. Toevallig zag ik hem en zijn teamgenoot Alexander Albon een beetje hangen in de garage, die verder bijna leeg was”, aldus Van Egmond.

“Een bijzonder beeld, want normaal is het altijd vrij hectisch, dus ik heb snel het juiste objectief gepakt en mezelf in het hart van de foto gepositioneerd. De symmetrie en de leegte maken het een mooie foto. Op dat moment wisten we dat nog niet, maar het wachten op niets bleek ook symbolisch voor het weekend.”