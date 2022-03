Het was een slechte start van het nieuwe tijdperk van de Formule 1 voor McLaren. Met de dertiende en achttiende startplek heeft het team een grote stap achterwaarts gezet en is er werk aan de winkel: “We kunnen de performance niet leveren.”

Bij McLaren waren er al wat twijfels hoe goed de MCL36 zou presteren. Vorige week kende het team veel problemen bij de testdagen in Bahrein en zaterdag werd op pijnlijke wijze duidelijk dat McLaren er een stuk slechter voor staat dan vorig jaar, toen het regelmatig in de top tien terechtkwam. Nu moet het team vanaf de dertiende en achttiende startplek de schade beperken.

“De dertiende en achttiende startplek is een teleurstellend resultaat”, geeft teambaas Andreas Seidl toe. “Het was duidelijk dat we dit weekend met een achterstand begonnen, na de uitdagende testdagen waar Daniel ontbrak. Tegelijkertijd moeten we ook erkennen dat we gewoonweg niet de performance leveren die we willen.”

Seidl geeft aan dat het team in het McLaren Technology Centre in het Verenigd Koninkrijk al bezig is met een ‘gedetailleerd onderzoek en analyse’ naar de prestaties in Bahrein. “Maar voor ons is het belangrijk om de focus naar de racepace te verleggen. We moeten het gevecht aangaan en wat punten pakken.”

Lando Norris had niet het gevoel dat hij ergens wat tijd liet liggen, maar kwam niet verder dan de dertiende startplek. “Gemengde gevoelens vandaag”, vat de Brit zijn zaterdag samen. “Ik denk dat we het goed hebben gedaan voor wat we hadden. We zijn gewoon niet zo snel als we zouden willen zijn. Ik had het gevoel dat ik een goed rondje reed en dat we een goed plan hadden. We hebben wat verbeteringen doorgevoerd, maar dat doet iedereen natuurlijk. We moeten veel snelheid in de auto zien te vinden, maar we hebben vandaag gemaximaliseerd”, aldus Norris.