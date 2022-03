Met een achttiende tijd achter zijn naam was Daniel Ricciardo na Q1 van de kwalificatie al klaar. Geen hele grote verrassing misschien, gezien zijn lastige aanloop naar Bahrein, maar toch teleurstellend.

Ricciardo moest de drie testdagen in Bahrein immers laten schieten vanwege een coronabesmetting. Van tijd inhalen kwam op de vrijdag in Bahrein niet heel veel terecht door een waterlek. Zo reed hij toen slechts twaalf rondjes in de tweede training.

“Ik had mijn handen vol aan de auto. Het is nog aftasten, de grens zien te vinden”, verhaalt Ricciardo tegenover F1TV. “Ik ben natuurlijk teleurgesteld dat ik hier na Q1 al sta”, zegt hij over zijn vroege exit en vroege verschijnen voor de camera van de streamingdienst.

Ricciardo had gehoopt, zo vertelt hij, in Bahrein hetzelfde gevoel in de auto te hebben als tijdens de test in Barcelona, toen hij er voor het laatst in zat. “Barcelona was echter heel anders qua omstandigheden en gevoel. Ik dacht dat Bahrein precies hetzelfde zou zijn, maar dat was totaal niet zo.”

Het enige dat hij en McLaren kunnen doen, besluit hij, is blijven leren. “Hoe ervaren je namelijk ook bent, deze nieuwe auto’s stellen je voor uitdagingen. Ik blijf er met het team aan werken, terwijl we er ook als team de schouders onder moeten zetten.” Teamgenoot Lando Norris was immers dertiende, ook niet top.

