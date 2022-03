Charles Leclerc draait er niet omheen dat het lekker voelt om pole te pakken voor Ferrari in Bahrein, na wat lastige jaren voor de Scuderia. Tegelijkertijd is hij verrast dat Red Bull niet sneller was en blijft dus waakzaam met oog op de race van zondag.

0.123 seconde, dat was aan het eind van de dag en onder de streep het verschil tussen Leclerc en Max Verstappen. En hoewel Ferrari een goede winter achter de rug heeft, zullen vooraf – en ook na de vrije trainingen – veel mensen Verstappens naam toch al met potlood hebben ingevuld voor pole. Ook Leclerc eigenlijk, zo geeft hij toe. “We waren er vrij zeker van dat Red Bull wat sneller zou zijn”, zegt hij. “Het was dus een grote verrassing dat ze dat niet waren.”

Nadat Leclerc in Q1 van de kwalificatie al het snelst ging, nam Verstappen in Q2 het heft in handen. In het beslissende deel van de sessie wist Leclerc er daarna dus weer nét wat meer uit te persen. “Ik was eigenlijk niet zo blij met hoe ik reed, maar het lukte me dus wel dat rondje te doen”, stelt hij tevreden vast. Leclerc pakte vorig jaar ook twee keer pole, maar over het algemeen waren 2020 en 2021 slechte jaren voor Ferrari. “We hebben twee moeilijke seizoenen achter de rug”, erkent hij ook zelf.

“We waren echter hoopvol dat dit (de regelveranderingen voor 2022, red.) onze kans was om weer vooraan mee te doen. Als team hebben we extreem hard gewerkt om er weer bij te zitten”, prijs hij Ferrari. Een zwaluw maakt echter nog geen zomer, dus Leclerc rekent zich nog niet rijk voor de race van zondag. “Het wordt niet makkelijk”, zegt hij met de dreiging van Red Bull in het achterhoofd, en de hoofdrol die de bandenslijtage volgens hem zal spelen. “Ik ben dus zeker voorzichtig en waakzaam.”

Sainz

In de andere Ferrari wist Leclercs teamgenoot Carlos Sainz P3 te veroveren, op 0.129 van de Monegask. Waar het verschil hem in zat? “In die ene tiende die Charles wist te vinden”, vertelt hij. “Ik ben namelijk best blij met mijn progressie. Ik worstel hier al het hele weekend, gaf eerder een halve seconde toe. Dus het is mooi dat ik nog om pole kon vechten. Helaas wist ik die tiende niet te vinden, maar Charles zit al het hele weekend voor me, dus verdient het. Hij en het team hebben het geweldige gedaan.”

