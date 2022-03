De FIA heeft een ‘uitvoerige samenvatting’ van het onderzoek naar de Grand Prix van Abu Dhabi openbaar gemaakt. Daarin valt onder andere te lezen dat de FIA het handelen van toenmalig wedstrijdleider Michael Masi als ‘menselijke fout’ bestempelt.

De FIA kondigde na de Grand Prix van Abu Dhabi aan dat het met een gedetailleerde analyse zou komen van het verloop van de controversiële slotfase, waardoor Max Verstappen in de laatste ronde wereldkampioen werd. Het handelen van toenmalig wedstrijdleider Michael Masi stond daarin centraal. Meerdere coureurs riepen op tot openheid van de FIA, die nu gehoor gegeven heeft en een ‘uitvoerige samenvatting’ van het onderzoek openbaar heeft gemaakt.

“Een menselijke fout leidde ertoe dat niet alle auto’s zich van een ronde achterstand konden ontdoen”, valt in de samenvatting van het rapport van de FIA te lezen. Ze benadrukken dat ze ervan bewust zijn dat er een groter risico op menselijke fouten bij komt kijken als er handmatig moet worden ingegrepen. Daarop heeft de FIA besloten om een software te ontwikkelen die automatisch aangeeft welke coureurs zich van een ronde achterstand moeten ontdoen. Onlangs had de FIA op basis hiervan de regels subtiel aangepast, waardoor er geen sprake meer is van ‘any car‘, wat voor grijze gebieden zorgde, maar ‘all cars‘ op een ronde achterstand de safetycar moeten inhalen.

Meer druk op Masi

De FIA oordeelt dat Masi ’te goeder trouw en naar beste weten handelde gezien de moeilijke omstandigheden’. Het bestuursorgaan noemt daarbij in het rapport de druk die op hem gelegd werd door teambazen Christian Horner en Toto Wolff. De FIA benadrukt bovendien dat de rol van de race director ‘van nature veeleisend is’ en dat er ‘veel druk bij komt kijken’.

Foto: Motorsport Images

De FIA noemt daarnaast ook nog de gesprekken tussen de Formule 1, FIA en de teams over het eindigen van een race achter de safetycar. Zij spraken allen de voorkeur uit om de race onder de groene vlag te laten eindigen, niet achter een safetycar. Volgens de FIA heeft die beslissing alleen maar bijgedragen aan de druk op wedstrijdleider Masi.

De FIA heeft bovendien duidelijk gemaakt dat bij deze het resultaat van Abu Dhabi officieel geldig is en niet meer gewijzigd kan worden, waardoor Verstappen nu ook voor de boeken officieel behoudt. De samenvatting van de FIA wordt afgesloten met enkele aanbevelingen, die nu al gedeeltelijk uitgevoerd zijn. Zo is er een Virtual Race Control Room in het leven geroepen om de wedstrijdleiding te ondersteunen en is Herbie Blash, lange tijd de rechterhand van de in 2019 overleden Charlie Whiting, als senior advisor aangesteld. Daar komen ook nog het verbod op de directe communicatie tussen de teambazen en de wedstrijdleiding en de twee nieuwe wedstrijdleiders, Niels Wittich en Eduardo Freitas, bij.