De FIA heeft de regels voor het ontdoen van een ronde achterstand tijdens een safetycarfase aangepast naar aanleiding van de controversiële Grand Prix van Abu Dhabi.

Er was vorig jaar veel te doen om het verloop van de slotfase van de Grand Prix van Abu Dhabi. Nicholas Latifi veroorzaakte laat in de race een safetycarfase. Een aantal ronden bleef het hele veld achter de safetycar rijden, ook de coureurs die op een ronde achterstand lagen. In eerste instantie kregen de teams te horen dat die coureurs de safetycar niet mochten inhalen, waardoor er een gat zou blijven bestaan tussen titelconcurrenten Lewis Hamilton en Max Verstappen.

In de voorlaatste ronde besloot de wedstrijdleiding alsnog om de coureurs die op een ronde achterstand lagen aan de safetycar voorbij te gaan, maar dat verliep niet helemaal volgens het boekje omdat niet alle coureurs op een ronde achterstand dat mochten doen. Enkel de coureurs tussen Hamilton en Verstappen mochten zich van een ronde achterstand ontdoen. Daardoor bleven er enkele coureurs achter Verstappen nog wel op een ronde achterstand staan, waardoor zij in de laatste ronde veel blauwe vlaggen te zien kregen.

Het leidde tot de nodige controverse, maar ook tot twijfels over de bewoording van de regels. Daarin stond namelijk dat ‘any car‘ die tijdens een safetycarfase op een ronde achterstand ligt, de safetycar mocht passeren. Dat liet ruimte voor verschillende interpretaties, maar dat is vanaf nu niet meer mogelijk. De FIA heeft de bewoording van deze regel namelijk aangepast, zodat het nu om ‘all cars‘ gaat in plaats van ‘any‘. Daardoor zullen vanaf heden alle coureurs op een ronde achterstand dus voorbij moeten gaan aan de safetycar alvorens de race weer hervat kan worden.