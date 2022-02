Lange tijd gingen er geruchten dat Lewis Hamilton na de Grand Prix van Abu Dhabi zou stoppen met de Formule 1, maar de Brit benadrukt dat hij dat zelf nooit heeft gezegd. Hij vond het wel belangrijk om een stapje terug te doen: “Het was natuurlijk wel een lastige tijd voor mij.”

Hamilton bleef een lange tijd stil nadat hij in Abu Dhabi naast zijn achtste titel greep door een bizarre slotfase. Mercedes-teambaas Toto Wolff wakkerde vervolgens geruchten aan dat de zevenvoudig wereldkampioen zou overwegen om te stoppen door te stellen dat hij niet met zekerheid kon zeggen of hij wel zou doorgaan. Het werd vervolgens het hoofdthema van de winter, al verbaast dat Hamilton zelf wel.

Lees ook: Met deze auto wil Hamilton de titel terugpakken in 2022, de Mercedes W13

Foto: Mercedes

“Ik heb nooit gezegd dat ik zou stoppen”, benadrukt Hamilton bij de presentatie van de W13. “Ik houd van wat ik doe en het is een privilege om met deze grote groep mensen te werken. Je voelt je echt een onderdeel van het team, een deel van een familie die samen naar een gezamenlijk doel werkt. Er is geen gevoel zoals dat.”

“Maar het was natuurlijk wel een lastige tijd voor mij, ik moest echt een stapje terug doen en me focussen op het heden”, vervolgt Hamilton. “Ik had mijn familie om me heen en we hebben geweldige momenten gecreëerd. Ik bereikte op een gegeven moment het punt waarop ik besloot dat ik de aanval zou inzetten voor het komende seizoen, waarin ik samenwerk met Toto en George (Russell, red.).”

Lees ook: Wolff: ‘Hamilton had ook doorgegaan als Masi wedstrijdleider was gebleven’

Volgens Hamilton heeft zijn nieuwe teamgenoot al voor wat positieve sferen gezorgd binnen het team. “Het is spannend om George hier te zien komen en zijn energie te zien brengen. Ik kan dat nu al voelen binnen het hele team. Het gaat een spannend seizoen worden”, aldus de Brit.