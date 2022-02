Mercedes heeft de auto gepresenteerd waarmee Lewis Hamilton en het team hopen Max Verstappen en Red Bull weer te verslaan, de W13. Het zwart van de laatste jaren is grotendeels ingeruild voor traditioneel Mercedes-zilver.

De Mercedes W13 zal behalve door Hamilton ook worden bestuurd door nieuwkomer George Russell, die is overgestapt van Williams. Mercedes verlegde haar focus vanwege de regelrevolutie voor dit jaar afgelopen seizoen al snel van de 2021- naar de 2022-auto. De W13 is dus weer een Mercedes Silberpfeil.

(tekst loopt door onder de foto)

Behalve naar de Mercedes W13, is ook reikhalzend uitgekeken naar de publieke ’terugkeer’ van Hamilton. De toekomst van de zevenvoudig wereldkampioen werd, onder meer door teambaas Toto Wolff, in twijfel getrokken na de controversiële afloop van de seizoensfinale van 2021 in Abu Dhabi.

‘Het was moeilijk’

Hamilton hield maandenlang zijn kaken op elkaar, tot hij op social media weer van zich liet horen: ‘Ik ben terug’. Tijdens de presentatie van de W13 werd Hamilton hier natuurlijk naar gevraagd. “Ik heb zelf nooit gezegd dat ik zou stoppen. Ik ben dol op wat ik doe en voel me bevoorrecht dat met dit team te doen.”

“Het was wel een moeilijke tijd voor me, uiteraard. Ik moest even een stap terug doen, me op het heden concentreren, dus ben veel bij mijn familie geweest. Na enige tijd besloot ik weer in de aanvalsmodus te gaan voor het nieuwe seizoen, samen met Toto en George.”

Hamilton verheugt zich verder op het nieuwe Formule 1-tijdperk. “Iedereen wil de nieuwe auto’s zien, en wat ze betekenen voor de sport.” Het vorige tijdperk was met recht het Mercedes-tijdperk te noemen. “We hebben acht constructeurstitels gewonnen, nu is het tijd voor de volgende”, stelt hij strijdlustig.

Lees ook: F1-topman Domenicali blij met terugkeer Hamilton: ‘Geweldige aanwinst voor de sport’

Nieuwkomer Russell haalt aan dat het voor hem vooral belangrijk wordt zijn relatie met het team op te bouwen. “Het werken met Lewis heb ik al meegemaakt toen ik junior was bij Mercedes. Het wordt spannend om teamgenoten met hem te zijn. En het wordt een spannend jaar voor de hele Formule 1.”

(tekst loopt door onder de foto)

‘Rekenen ons niet rijk’

Teambaas Wolff vond het enorm spannend om de totstandkoming van de W13 onder de nieuwe regels te zien. “Er zijn twee momenten die altijd heel exciting zijn: de eerste keer dat je de motor aanslingert en de eerste keer dat je de auto helemaal in elkaar schroeft en in zijn geheel ziet.”

Hoewel Mercedes de afgelopen jaren heel wat heeft bereikt, begint het in 2022 ‘gewoon weer met nul punten op het scorebord’, weet Wolff. “Dat is elk jaar de mindset. Wat we de afgelopen jaren hebben gewonnen, helpt ons niet om nu kampioen te worden. We rekenen ons dus niet rijk.”

Nieuwe motor

De Mercedes W13 is ontwikkeld onder toeziend oog van James Allison, die vorig jaar de nieuwe rol van chief technical officer kreeg toebedeeld. Mike Elliot is de technisch directeur. Achterin de W13 ligt een nieuwe Mercedes-motor. Volgens geruchten is vooral hard gewerkt aan de turbo van de krachtbron.

Mercedes kampte in 2021 zoals bekend wat met betrouwbaarheidsproblemen met de motor. Hier zou de afgelopen maanden ook hard aan zijn gewerkt. Het Duits-Engelse team zou volgens berichten van achter de schermen ook goed hebben ingespeeld op de overstap naar E10-benzine.

Lees ook: Slecht nieuws voor de rest: ‘Mercedes vol vertrouwen over 2022-motor’