Zijn Mercedes’ motorproblemen van 2021 verleden tijd? Volgens Zak Brown, topman van Mercedes’ motorklant McLaren, zit het vertrouwen er goed in op Mercedes’ motorafdeling. Daarnaast doen er berichten de ronde dat Mercedes goed heeft ingespeeld op de switch naar E10-benzine.

Om maar met dat laatste te beginnen: de Formule 1 maakt dit jaar de overstap naar E10-benzine, die voor 10 procent uit ethanol bestaat. Dit nadat het percentage bio-brandstof de afgelopen jaren op 5.75 lag. Deze overstap, zo luidt de verwachting, zal zo’n twintig pk kosten. Al proberen de fabrikanten dat door de motorontwikkeling al terug te vinden.

Red Bull-kopstuk Helmut Marko gaf eerder al toe dat Red Bull-partner Honda nog hard werkt om dit te doen. “Ik hoor positieve berichten, al is de performance nog niet op het niveau van 2021″, erkende hij tegenover Auto, Motor und Sport.

De Italiaanse tak van Motorsport zegt daarbij positieve geluiden uit Mercedes’ motorfabriek in Brixworth te hebben opgevangen. Het verlies van 20 pk zou inderdaad al zijn goedgemaakt. Mede door de ontwikkeling van een nieuwe turbo voor de motor.

Betere betrouwbaarheid?

McLaren-baas Brown, wiens team met Mercedes-motoren rijdt, vertelt Autosport op zijn beurt dat hij recentelijk een positief gesprek met Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft gehad. “Ze voelen zich erg goed over de motorontwikkeling”, vertelt hij.

Een punt wat er door Wolff is uitgelicht, vertelt Brown, is de betrouwbaarheid. Daar had Mercedes – vooral bij het eigen fabrieksteam – in 2021 de nodige problemen mee. “Toto was daar vol vertrouwen over”, meldt Brown. De McLaren-topman verwacht nog altijd een felle strijd op motorisch vlak. “Maar ik maak me daar geen zorgen over.”

