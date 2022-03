De gereedschapwagens en opbergsystemen van het Duitse bedrijf Jungwille zijn sinds kort verkrijgbaar in de Benelux. Jungwille is actief in diverse sectoren waaronder de landbouw, scheepvaart, luchtvaart en automobielindustrie.

Het assortiment vertaalt zich in duurzaam kwaliteitsgereedschap voor de werkplaats professional. Denk hierbij aan verschillende opbergoplossingen in de vorm van gevulde gereedschapskarren en topkoffers.

De werkplaatsproducten van Jungwille wordt al een tijd lang uitvoerig getest en hebben zich binnen de racesport zelfs bewezen als volwaardige winnaars. Het complete assortiment wordt standaard met een levenslange garantietermijn geleverd.

Het Duits bedrijf Jungwille wil hiermee haar klanten wereldwijd de best mogelijke service bieden, waarbij de perfecte balans ontstaat tussen design, kwaliteit en prijs. Bezoek de officiële website voor meer informatie.