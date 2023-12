Met maar liefst 19 glansrijke overwinningen en meer dan 1000 ronden aan kop, was het afgelopen seizoen eigenlijk één groot hoogtepunt voor Max Verstappen. Maar wat was hét Max Moment voor de redactie dit jaar? Vandaag is het de beurt aan columnist Nelson Valkenburg.

“Soms vergeet je in de paddock dat het draait om autosport. Om coureurs, in auto’s, op het circuit, die het uitvechten. En dat het onze liefde voor die sport is waardoor we hier überhaupt zijn terechtgekomen. Tijdens de Grand Prix van België werd ik daar even aan herinnerd toen ik op de bovenste verdieping van Red Bulls Energy Station stond te wachten op Max om hem te interviewen.

Op het grote tv-scherm vochten de Formule 2-coureurs in verraderlijke omstandigheden een topgevecht uit, en ik stond rustig te kijken wie dit zou winnen. Na een paar minuten was ik echter niet meer alleen. ’s Werelds beste Formule 1-coureur stond naast me en was net zo geïnteresseerd. De geplande interviewtijd werd bereikt en achter ons gelaten, niet ideaal voor het communicatieteam dat elke minuut van een wereldkampioen Formule 1 heeft gevuld.”

“Maar dat kleine moment herinnerde me eraan waar het uiteindelijk om draait: gewoon mooie autosport. Zelfs – of misschien júíst – voor Max Verstappen.”

Niet één, maar twee edities om 2023 mee af te sluiten: naast het dubbeldikke ‘Jaar van Max’ (132 pagina’s) van FORMULE 1 Magazine ligt nu ook het FORMULE 1 Jaaroverzicht 2023 in de winkel (of bij je thuis als abonnee). Het blad is ook digitaal te lezen en te bestellen, met gratis bezorging in heel Nederland. Herbeleef het seizoen 2023 met ons Jaaroverzicht! Daarin onder andere:

Tom Coronel analyseert 2023: Weg met de oude garde!

Analyse: Alle tien teams langs de meetlat

De beste themaverhalen van alle 22 Grands Prix

Race-analyses door Coronel en Bleekemolen

Technisch jaaroverzicht: de opkomst van Aston Martin en McLaren

Alle cijfers van 2023 (en de eeuwige statistieken!)

Onderscheidende fotografie: het mooiste beeld van een fraai jaar

En nog veel meer!